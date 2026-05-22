Обильные осадки ожидаются в отдельных районах Карелии 22 мая
Сегодня, 22 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь. Днем умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха днём +21...+23°С. Атмосферное давление будет слабо падать.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Днём в большинстве районов кратковременные дожди, а в отдельных районах — ливни, грозы. Ветер юго-западный, по северным районам — северный, северо-восточный, умеренный, при грозах местами порывистый. Температура воздуха днём +16...+21°С, на юго-востоке местами до +27°С.
По прогнозу Федеральной метеослужбы, в Калевале днём +19°C.
В Кеми днём +16°C.
В Кондопоге днём +24°C.
В Медвежьегорске днём +23°C.
В Олонце днём +22°C.
В Пудоже днём +26°C.
В Сегеже днём +20°C.
В Сортавале днём +18°C.
В Суоярви днём +23°C.