Обильные осадки ожидаются в отдельных районах Карелии 22 мая

Сегодня, 22 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь. Днем умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха днём +21...+23°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Днём в большинстве районов кратковременные дожди, а в отдельных районах — ливни, грозы. Ветер юго-западный, по северным районам — северный, северо-восточный, умеренный, при грозах местами порывистый. Температура воздуха днём +16...+21°С, на юго-востоке местами до +27°С.

По прогнозу Федеральной метеослужбы, в Калевале днём +19°C.

В Кеми днём +16°C.

В Кондопоге днём +24°C.

В Медвежьегорске днём +23°C.

В Олонце днём +22°C.

В Пудоже днём +26°C.

В Сегеже днём +20°C.

В Сортавале днём +18°C.

В Суоярви днём +23°C.