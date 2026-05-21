В карельском парламенте обсудили закон о лишении региональных наград

В Законодательном Собрании Карелии обсудили законопроект о лишении региональных наград за тяжкие и особо тяжкие преступления. Изначально инициативу предложил депутат Заксобрания Ройне Изюмов. По его задумке, осужденный должен сам проинформировать главу республики о своем приговоре, после чего тот примет решение о лишении награды. Депутаты «Единой России» выдвинули альтернативу — отправить в Государственную Думу предложение о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ.

Как объяснила депутат Заксобрания Анна Лопаткина, все члены комитета с самого начала были согласны с самой идеей: человек, совершивший тяжкое преступление, не должен сохранять почетные звания и награды региона. Но предложенный Ройне Изюмовым и «Справедливой Россией» законопроект, по ее словам, был «сырым».

«После каждого заседания комитета мы читаем в СМИ, что инициатор проекта сообщает: «Единая Россия» его не поддерживает. Но в первой редакции законопроект нельзя было принять, даже если бы мы его поддержали. Во второй то же самое. Мы давали время на доработку. А 13 мая, когда поправки не прошли, прозвучало предложение снова дать время. Но Ройне предложил принять закон в третьем, окончательном, чтении, понимая, что это невозможно. Таким образом, он сам предложил снять законопроект нашими руками»,

— рассказала Лопаткина.

фото: «Республика»/Сергей Юдин

«У нас одна цель, но разные пути. «Единая Россия» предложила внести поправки в статьи 44, 45, 48 Уголовного кодекса РФ — добавить к государственным наградам еще и награды субъектов. Это простой и понятный механизм, который уже работает. А альтернативный закон, ну, как он будет работать? Представьте: человек уже сидит, ему еще надо проинформировать. А если у него есть госнаграды в нескольких субъектах? Разве он будет им всем сообщать? И кто будет все это контролировать?» — добавил Сергей Шугаев, председатель комитета по законности и правопорядку.

Напомним, что сейчас Уголовный кодекс позволяет лишать человека государственных наград и званий, но в законе отдельно не прописаны награды субъектов России.