В Карелии выступили за повышение выплаты «земским» медикам

21 мая депутаты Законодательного Собрания Карелии приняли обращение к вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой. Парламентарии предложили повысить компенсационные выплаты врачам, фельдшерам и медсестрам, которые приедут работать в малые города до 50 тысяч человек на Крайнем Севере, на Арктических территориях и Дальнем Востоке. Авторы инициативы - председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, вице-спикер парламента Ольга Шмаеник, депутаты Алексей Хейфец, Татьяна Тишкова, Ольга Билко, Галина Алупова, Галина Гореликова.

На сегодняшний день выплаты при трудоустройстве по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в районах Крайнего Севера, на Арктических территориях и на Дальнем Востоке зависят от того, в какой населенный пункт приезжает медик. Если это село, рабочий посёлок или посёлок городского типа - выплата составляет 2 млн рублей для врачей и 1 млн рублей для среднего медперсонала. В малых городах выплаты вдвое меньше – 1 млн рублей и 500 тысяч рублей соответственно. Депутаты Заксобрания Карелии предложили уравнять выплаты «земским» медикам.

Спикер парламента республики Элиссан Шандалович подчеркнул, что вопрос актуален как для Карелии, так и для Мурманской области, других арктических и дальневосточных территорий.

«Поэтому мы предложили увеличить выплаты тем, кто приезжает на работу в города до 50 тысяч человек, в них зачастую находятся центральные районные больницы. У нас арктических районов шесть, в четырех из них есть ЦРБ, причем они зачастую выполняют функции межрайонных, оказывают и первичную помощь, и специализированную медицинскую помощь»,

– сказал Элиссан Шандалович.

Председатель Заксобрания отметил, что из-за действующих ограничений привлекать специалистов в такие города сложнее. Страдает доступность медицинской помощи для тысяч людей, и эту несправедливость нужно устранить.

Элиссан Шандалович уверен, что предложение карельских депутатов поможет привлечению медицинских специалистов и укреплению кадрового потенциала в сфере здравоохранения северных и дальневосточных территорий.