Медсестру осудили за смерть подростка в российском городе

Старшую медсестру нижегородского детского лагеря, где 3 года назад заболел и затем умер в больнице подросток, приговорили к 2,5 годам ограничения свободы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в июне 2023 года у 13-летнего подростка поднялась температура, его доставили в инфекционную больницу, где он умер. В лагере обнаружили стрептококковую инфекцию.

Суд установил, что женщина была обязана обеспечивать выполнение санитарно-эпидемиологических норм и своевременно информировать руководителя об их нарушении, но не сделала этого. В результате один сотрудник лагеря и четверо детей заразились, один из заболевших скончался.

В отношении старшей медсестры возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание и смерть человека. Подсудимая вину не признала.