Петрозаводчане выйдут на массовую пробежку

Юбилейный забег в Петрозаводске пройдет в субботу. Участникам полумарафона «ЗаБег.РФ» вручат медаль и подарят футболку.

23 мая с 08:00 до 13:00 участники пробегут различные дистанции на 1, 5, 10 и даже 21,1 км. Стартовать и финишировать будут в одном месте - в створе набережной и проспекта Ленина, маршрут пройдет по набережной и центральным улицам столицы Карелии.

Перед основными забегами проведут разминку. Она запланирована на 08:40. В 08:30 километровую дистанцию побегут самые маленькие участники (6+). На всей дистанции будут также работать точки поддержки с музыкальными активностями.

Из-за спортивного мероприятия ряд улиц в городе перекроют и запретят парковку. Подробнее об ограничениях тут.