Россиян предупредили о штрафах за выращивание картошки

Юрист Ольга Леонова рассказала о том, что выращивание картофеля на продажу без соблюдения правил может привести россиян к штрафу. Слова специалиста приводит агентство "Прайм".

Как отметила эксперт, при продаже картошки дачник обязан использовать сертифицированные семена и зарегистрироваться как ИП. За незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации предполагается штраф в размере от 500 до 2000 рублей. Этими вопросами занимается Россельхознадзор. Практика привлечения к ответственности дачников уже есть, но она пока невелика.

