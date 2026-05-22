22 мая 2026, 07:34
Светофоры временно отключат на трассе под Петрозаводском
На участке трассы "Кола" перестанут работать светофоры
Фото: "Петрозаводск говорит"
На пересечении Пряжинского шоссе и трассы "Кола" временно перестанут работать светофоры. Об этом сообщает Упрдор "Северо-Запад".
По данным источника, светофоры будут отключать с 25 по 29 мая с 10:00 до 17:00. Это связано с отключениями электроэнергии. Водителей попросили быть предельно внимательными на указанной дороге.
