Светофоры временно отключат на трассе под Петрозаводском

На пересечении Пряжинского шоссе и трассы "Кола" временно перестанут работать светофоры. Об этом сообщает Упрдор "Северо-Запад".

По данным источника, светофоры будут отключать с 25 по 29 мая с 10:00 до 17:00. Это связано с отключениями электроэнергии. Водителей попросили быть предельно внимательными на указанной дороге.

Ранее сообщалось о том, что в Петрозаводске разыскивают подростка, который сбил пожилого человека.