В Карелии 18 января потеплеет

В воскресенье, 18 января, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью -6,-8°С, днём 0,-2°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью -3,-8°С, по южным районам местами до -11°С, днём -4,+1°С.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -8°С, днём 0°С. В Кеми температура ночью составит -7°С, днём -1°С. В Кондопоге ночью столбики термометров покажут -1°С, днём +2°С. В Медвежьегорске ночью -2°С, днём +2°С. В Олонце ночью на термометрах будет -1°С, днём +1°С. В Пудоже ночью -4°С, днём +1°С. В Сегеже синоптики прогнозируют ночью -4°С, днём 0°С. В Сортавале и Суоярви температура воздуха ночью опустится до -2°С, днём будет +1°С.