Лиса зачастила в Суоярви, ведет себя в городе, как у себя дома

Утро в Суоярви началось с необычного зрелища: по городским тротуарам, неспешно прогуливаясь, прошествовала лиса. Пушистая гостья, судя по видео, совершенно не боялась ни людей, ни проезжающих машин, чувствуя себя полноправной жительницей города.

«Клёвая, она постоянно там ходит, уже не первый год ее там замечают, и практически не боится людей»,

– подтвердила местная жительница Кристина Костенникова.

Такое поведение дикого зверя, конечно, вызывает умиление, но специалисты бьют тревогу. Главная причина, по которой лисы осмеливаются заходить в города, – это голод. Остатки пищи, бытовые отходы и обилие грызунов в жилых зонах становятся для них легкой добычей.

Согласно ветеринарно-санитарному законодательству, присутствие лис в черте города недопустимо. Однако, как ни парадоксально, именно человек сам создает условия для такого «переселения» диких животных.

Как говорят зоологи, сокращение естественных ареалов обитания, уменьшение кормовой базы диких животных и доступность отходов на многочисленных свалках — все это привлекает лесных обитателей в города. Мы, сами того не замечая, приманиваем диких зверей, забывая об опасности превращения их в городской вид, полностью зависящий от человека. И пока мы не изменим своего отношения к природе, рыжие гостьи, подобные лисе из Суоярви, будут все чаще появляться улицах городов и поселков.