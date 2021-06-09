09 июня 2021, 16:16
В четверг в Карелии воздух прогреется до плюс 27
Ясная погода сохранится в республике 10 июня
Завтра, 10 июня, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +7, +9°С, днем +22, +24°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем южный, юго-восточный, на юге восточный слабый. Температура воздуха ночью +5, +10°С, днем +22,+27°С, у водоемов +17,+20°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +23, преимущественно ясно.
В Сегеже до +22, ясно.
В Сортавале до +21, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото goodfon.ru