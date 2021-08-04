В четверг в Карелии будет тепло, дожди прекратятся

В четверг в Петрозаводске будет облачно, но с прояснениями, существенных осадков не ожидается. В Гидрометцентре Карелии спрогнозировали повышение атмосферного давления и температуру днем + 18, + 20 градусов.

Ветер будет умеренным, юго-западным и западным. Ночью похолодает до +8, +10 градусов.

В Карелии в целом погода будет похожей, сообщили в Гидрометцентре России. Так, в Калевале днем +18, ночью +9;

в Кондопоге днем +20, ночью +10;

в Медвежьегорске днем +20, ночью +9;

в Олонце днем +20, ночью +8;

в Пудоже днем +21, ночью +6;

в Сегеже днем +19, ночью +9;

в Сортавале днем +21, ночью +9;

в Суоярви днем +19, ночью +8. //Фото: Bessi/ pixabay