04 августа 2021, 17:54
В четверг в Карелии будет тепло, дожди прекратятся
Метеорологи составили прогноз на 5 августа
В четверг в Петрозаводске будет облачно, но с прояснениями, существенных осадков не ожидается. В Гидрометцентре Карелии спрогнозировали повышение атмосферного давления и температуру днем + 18, + 20 градусов.
Ветер будет умеренным, юго-западным и западным. Ночью похолодает до +8, +10 градусов.
В Карелии в целом погода будет похожей, сообщили в Гидрометцентре России. Так, в Калевале днем +18, ночью +9;
в Кондопоге днем +20, ночью +10;
в Медвежьегорске днем +20, ночью +9;
в Олонце днем +20, ночью +8;
в Пудоже днем +21, ночью +6;
в Сегеже днем +19, ночью +9;
в Сортавале днем +21, ночью +9;
в Суоярви днем +19, ночью +8. //Фото: Bessi/ pixabay