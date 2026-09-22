В центре Петрозаводска началось строительство моста через Лососинку

Переправа длиной более 24 метров в районе «Петровская Слобода» продлит прогулочный маршрут вдоль набережной Лососинки к стадиону «Юность», сделав значимые объекты центра города ближе и удобнее

Фото: Охта Групп Карелия

Возведение нового пешеходного моста – важный этап в развитии района Петровская Слобода. Напомним, о решении по строительству моста этим летом заявил губернатор Карелии Артур Парфенчиков. Работы планируют завершить до конца 2026 года. Строительная компания «Охта Групп Карелия» создала проект нового моста так, чтобы он гармонично вписался в облик престижного центрального района. Мост спроектирован в сдержанном эко-стиле с архитектурной вечерней подсветкой. Он станет частью прогулочного ансамбля вдоль Лососинки, наравне с набережной, арт-объектами и видовыми качелями. Так в Петровской Слободе формируется не просто новый маршрут, а полноценная городская среда для повседневной жизни.

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Жилой дом ПаркЛайн становится частью этого обновления. Он создается как дом в историческом районе города — для тех, кто хочет жить в центре, но каждый день иметь рядом разные прогулочные маршруты, парк, Лососинку, благоустроенную среду и продуманное пространство для всей семьи. По соседству с домом построен новый яркий детский сад и пешеходный бульвар. ПаркЛайн продолжает идею Петровской Слободы как района, где повседневная жизнь переходит на уровень выше, становится красивее и удобнее.

Для тех, кто рассматривает покупку квартиры в ПаркЛайн, до конца сентября действует программа семейной ипотеки от 3,5% годовых. Подобрать планировку и рассчитать условия покупки можно квартиру застройщика или в офисе продаж «Охта Групп Карелия» на Литейной площади, 5 в Петрозаводске. Или по телефону 56-45-89.

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