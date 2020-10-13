В Беломорске началась реконструкция железнодорожной станции

На прошлой неделе начались работы первого этапа реконструкции станции Беломорск (Октябрьская дорога), сообщает газета «Гудок».



Специалисты приступили к вырезке земляного полотна для дальнейшего удлинения путей транзитного парка станции. Обновление станции Беломорск позволит увеличить количество пропускаемых грузов, в том числе для дальнейшей отправки на экспорт через Мурманский морской торговый порт.

Беломорск – крупный узел, который обслуживает три направления – на Мурманск, Волховстрой и Северную магистраль. Программа развития станции нацелена на почти двукратное увеличение её перерабатывающей способности к 2025 году – с 1300 до 2500 вагонов в сутки.

Через Беломорск проходит 32 пары грузовых поездов в сутки на север, 17 пар на юг и 25 пар на восток. Транзитный парк станции состоит из четырёх путей и одного приёмо-отправочного.

Сейчас на станции перерабатывают 1300 вагонов в сутки, ещё около 400 вагонов (примерно шесть составов) приходится отправлять на вторичную переработку, поскольку не хватает длины путей, которые вмещают 45–49 условных вагонов.

«Вместо 22 составов мы разбираем 16, теряя в разборке около шести составов»,

– пояснил заместитель начальника станции Беломорск по оперативной работе Юрий Дорофеевский.

В результате реконструкции пути смогут принимать составы длиной 57 условных вагонов.

Фото с сайта газеты «Гудок»