В 43 населенных пункта Карелии впервые придет сетевое газовое топливо

Особое внимание было уделено развитию газоснабжения и газификации региона. Отмечено, что реализация соответствующей программы на 2021–2025 годы идет полным ходом. В частности, большую работу «Газпром» проводит в Лахденпохском, Питкярантском и Пудожском районах. В Лахденпохском районе компания проектирует газопровод-отвод с газораспределительной станцией (ГРС) «Ихала». От нее строится межпоселковый газопровод, еще два — в стадии проектирования. Объекты позволят газифицировать г. Лахденпохья и восемь поселков: Вялимяки, Куликово, Куркиеки, Мийнала, Раухала, Тоунан, Хийтола и Элисенваара.

В Питкярантском районе «Газпром» строит газопровод-отвод с ГРС «Питкяранта» и два межпоселковых газопровода, проектирует еще один. Это создаст условия для газификации г. Питкяранта и восьми сельских населенных пунктов: п. Ляскеля, д. Ряймеля, п. Рауталахти, п. Салми, д. Ууксу, п. Харлу, д. Хийденсельга и д. Янис. В Пудожском районе идет сооружение четырех газопроводов — от ГРС «Пудож» к г. Пудож и 24 селам, поселкам и деревням.

Во все 43 населенных пункта сетевой газ придет впервые. Доступ к нему получат 6 тыс. домовладений и 26 котельных. В числе перспективных потребителей — целлюлозный завод г. Питкяранта, одно из старейших предприятий республики. Завод переведет котельную с мазута и щепы на природный газ — наиболее экологичное топливо, — что значительно снизит объем выбросов.

Кроме того, на этапе проектирования — газопроводы в Прионежском, Пряжинском и Сортавальском районах, а также газопровод-связка между ГРС «Южная» и «Северная» в г. Петрозаводске. В уже газифицированных населенных пунктах республики «Газпром» ведет работу по догазификации — подведению сетевого газа к негазифицированным домовладениям. В настоящее время от граждан получено 1,5 тыс. обращений. Заключено более 800 договоров, часть из них выполнена.