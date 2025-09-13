Ужасная трагедия произошла из-за ДТП рядом со школой Петрозаводска

Чрезвычайное происшествие ровно 20 лет назад случилось рано утром на улице Антикайнена, недалеко от моста через Неглинку. Там произошла страшная авария. Пьяный водитель сбил пять человек, среди них трое детей. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии был доставлен на «Скорой» в реанимацию.

Авария произошла в 8.20. Водитель «Жигулей» девятой модели на большой скорости выехал на тротуар и сбил людей. Несколько машин «Скорой» тут же помчались на вызов. Всем пострадавшим оказали первую помощь на месте, двоих отпустили домой. Остальных увезли в Республиканскую больницу, в том числе девочку 11 лет, которая получила серьезные травмы.

«Я увидел, когда уже лежали люди, - рассказывал свидетель произошедшего Владимир Ланковский. – Дети, кто-то в траву убежал с криком. Этот врезался сюда, сбил пандус. Это нечто ужасное. Ощущения, когда я сюда подбежал… я сам веду сюда школьника, и школьников здесь сбили, крик, «Скорая» тут. Что-то невообразимое. А он пьяный! Сидит там, просит – дайте мне закурить».

По тротуару водитель «девятки» проехал около 50 метров. Сотрудникам госавтоинспекции с трудом удалось найти едва заметный тормозной путь – то есть машина врезалась в пешеходов на полной скорости. Начальник ГИБДД УВД Петрозаводска Андрей Червочкин заявил: «Установлено, что водитель с признаками алкогольного опьянения. Врезался в рекламную опору. Он будет доставлен в милицию, где на него составят все материалы, человек будет привлечен к административной ответственности».

В детской республиканской больнице оказали помощь и отпустили домой еще одного ребенка. Девочку с сотрясением мозга и ушибами положили в травматологию. Наиболее серьезно пострадавшая осталась в крайне тяжелом состоянии. Главный врач ДРБ РК Людмила Зарипова эмоционально сказала: «Девочке несколько раз проводилась реанимация – заводилось сердце. Каков прогноз – сам бог не знает. Состояние ребенка крайне тяжелое. У нас многие врачи даже плакали – ну настолько жаль детей, что мы уже сами, доктора, не выдерживаем, мы плачем». Когда детей привезли в больницу, большинство врачей собирались на научную конференцию. Узнав о случившемся, они бросились оказывать первую помощь раненым.

За здоровье своих товарищей переживали в школе №1, где те учились. А шесть учителей решили сдать кровь. Директор школы Марина Титова сказала: «Мы предприняли все мероприятия, чтобы успокоить детей, на глазах у которых все это случилось. Подключили психолога, родителей, медиков. И сами прошли по классам, переговорили с детьми. Учебный процесс продолжался».

В отношение виновника аварии, мужчины 1958-го года рождения было возбуждено уголовное дело по статье 264, части первой: нарушение правил дорожного движения, управление автомобилем в нетрезвом виде, причинение вреда здоровью. Водитель был задержан, меру пресечения на следующий день определил городской суд. Ему грозило до пяти лет тюрьмы.

...

К сожалению, на следующий день пострадавшая девочка умерла в больнице, хотя врачи прилагали все усилия к ее спасению. Авария произошла в пятницу, и на планерке в мэрии, которая прошла в следующий понедельник, обсуждали случившееся. Андрей Червочкин доложил, что всего за неделю в разных ДТП в Петрозаводске погибли три человека, двое из них – дети. В пьяном виде было задержано 37 водителей. Их глава города Виктор Масляков назвал потенциальными преступниками. Он предложил усилить борьбу с любителями водить машину в нетрезвом виде. В частности, создать специальную комиссию, которая провела бы анализ печальной статистики – какие категории граждан чаще всего садятся за руль пьяными, где чаще всего или в каких заведениях водители позволяют себе выпивать перед поездкой. И водители, работающие на каких предприятиях, чаще всего нарушают ПДД. Кроме того, мэр Петрозаводска предложил печатать имена и фамилии нарушителей в газетах. На планерке представители МВД республики обратили внимание мэра на еще одну проблему – продажу алкоголя несовершеннолетним. За неделю в Петрозаводске было выявлено 25 таких случаев. Список предприятий торговли передали лично в руки Виктору Маслякову.

Еще одна трагедия случилась в тот же день у железнодорожного вокзала. На переходе, который вел к улице Фрунзе, под поездом погибла женщина. По словам очевидцев, все произошло в одну секунду. Женщина переходила железнодорожные пути в неположенной месте, замешкалась и, видимо, не заметила приближения товарного состава. Ее буквально разрезало на две части. Как утверждает статистика, на этот переходе люди гибли часто. В 2004 году на этом же месте погиб человек.

Горожане стремились перейти железную дорогу не по специальному подземному переходу, а прямо по путям. Такое поведение они объясняли просто: ходить по переходу им было страшно, его не освещали даже ночью. Тем более, известны случаи, когда в этом подземном переходе неоднократно избивали и грабили людей.

Таким было 13 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности