Утонувшего в Верхнем Кайгозере мужчину нашли спустя неделю

Во время купания на озере Верхнее Кайгозеро пропал 36-летний мужчина. Это случилось еще 16 июля, тело подняли на берег только на днях, сообщили в Петрозаводском поисково-спасательном отряде.

Заявление о поисках пропавшего при купании мужчины 1986 года рождения спасатели приняли от сотрудников Прионежского ОМВД.

Полицейские сообщили, что ЧП предположительно произошло около СНТ «Монтажник», в Пяжиевой Сельге.

Члены отряда приехали на вызов из Петрозаводска и нашли тело в воде. Они доставили его на сушу и передали полицейским. // Фото: Ian Espinosa /Unsplash