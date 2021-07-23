Пенсионерка взяла в кредит 150 тысяч рублей и отдала аферистам

Пенсионерка из Питкяранты попалась на удочку телефонных мошенников. Они обманули женщину стандартным способом, выманив 150 тысяч рублей, сообщили в УМВД РФ по региону.

Пожилой женщине позвонили якобы из банка и сообщили, что кто-то оформил на ее имя кредит. Лжесотрудник убедил жертву, что спасти деньги можно только одним способом – оформить новый заем, причем срочно.

Полученные средства надо перевести на «безопасный» счет по номеру телефона, который пенсионерке дадут. Женщина поверила и исполнила инструкции преступника.

Она взяла взаймы у банка 150 тысяч рублей и отправила их на несколько телефонных номеров.

Засомневаться в своих действиях ее заставила соседка. Пенсионерка рассказала ей обо всем, та посоветовала срочно идти в полицию. // Фото: forpostsevastopol.ru