Пьяный дебошир в Кондопоге сбросил друга девушки с лоджии

Утром в четверг, 22 июля, жительница Кондопоги вызвала сотрудников вневедомственной охраны к себе домой. Девушка сама не могла справиться со знакомым, который крушил все вокруг, сообщили в ведомстве.

Сработала тревожная кнопка, бойцы выехали к месту ЧП и застали правонарушителя в процессе его буйства. Росгвардейцы услышали, как бьются стекла.

Дверь в квартиру была приоткрыта. Внутри силовики увидели, что разбиты стекла лоджии.

Дебошир стоял внизу, под окнами. Потерпевшая рассказала, что он бросал в окна камни, сбросил ее приятеля с лоджии. Тот ушел в неизвестном направлении, а девушка осталась один на один с агрессором.

Он продолжил буянить: сопротивлялся при задержании, выражался нецензурно. // Фото: Jovani/Pixabay