Уснувший на улице житель Петрозаводска стал жертвой преступления

В Петрозаводске 33-летняя женщина подозревается в краже мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным следствия, в один из дней ранним утром горожанка возвращалась домой из бара. На одной из улиц Перевалки она заметила мужчину, спавшего на ступеньках увеселительного заведения. Рядом с ним лежал смартфон.

Женщина не устояла перед соблазном и забрала гаджет себе, а позже подарила его своему сыну. Мальчик пользовался мобильником, пока не сломал его, а потом выбросил.

Потерпевшему был причинен ущерб на сумму 11 000 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Известно, что подозреваемая ранее уже была судима. Фото: unsplash.com