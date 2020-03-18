Уровень безработицы в Карелии снизился

Уровень безработицы снизился в Карелии за год. Если в январе 2019 года он составлял 8,2%, то в январе 2020 года - 7,4%. Об этом сообщает официальный Интернет-портал республики.

На данный момент сайт «Работа в России» предлагает в Карелии 3704 вакансии в разных сферах деятельности. Для водителей и машинистов трелевочной машины предлагается зарплата выше 80 тысяч рублей. Востребованы учителя, врачи, средний медперсонал.

Власти отметили, что общая дополнительная потребность в кадрах на 2020 год составляет более шести тысяч человек.