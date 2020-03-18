В Петрозаводске водитель содрал тонировку сразу после получения штрафа

В Петрозаводске накануне прошло профилактическое мероприятие «Перекресток». В ходе него к административной ответственности привлекли водителя грузового автомобиля, сообщает ГИБДД карельской столицы.

Тонировка автомобиля не соответствовала правилам безопасности. В соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, свет должен пропускаться не менее, чем на 70 процентов.

Водителю назначен штраф в размере 500 рублей. Мужчина устранил нарушение на месте.