Уралсиб вошел в ТОП-10 банков с крупнейшей филиальной сетью

География присутствия банка включает 51 регион и 8 федеральных округов

Фото сгенерировано MaxGpt

По данным исследования портала Brobank.ru, «Уралсиб» вошёл в десятку крупнейших российских банков по числу отделений и широте регионального охвата. Аналитики опирались на сведения с сайта Банка России. Они проанализировали количество офисов и регионов присутствия кредитных организаций, а также оценили динамику роста сети, сравнив показатели с 12 января по 22 сентября 2026 года. Если у банков совпадали число офисов и охват регионов, решающим фактором становился объём активов на 1 июля 2026 года.

Кроме того, «Уралсиб» попал в пятёрку лидеров по расширению географии работы с начала 2026 года. Банк последовательно наращивает присутствие в регионах: открывает новые отделения, модернизирует уже действующие, переносит точки обслуживания в более удобные для клиентов места, совершенствует форматы работы и повышает качество сервиса. Сейчас сеть «Уралсиба» охватывает 51 регион и 8 федеральных округов страны.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). ИНН 0274062111. ERID 2SDnjchhFR6