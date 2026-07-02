Уралсиб улучшил условия программы «Уралсиб Бонус»

Предложение банка действует для клиентов, которые не являются держателями пакетов услуг

Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб улучшил условия программы лояльности «Уралсиб Бонус». Ежемесячная максимальная сумма, на которую начисляется кешбэк, увеличена до 300 000 рублей, а максимальное количество начисляемых бонусных рублей – до 3 000 в месяц.

За покупки, совершенные в мае, бонусные рубли 10 июня будут начислены по действующим в мае условиям.

Базовый 1% кешбэка начисляется всем участникам «Уралсиб Бонус» вне зависимости от суммы покупок. Минимальный размер зачисляемого на бонусный счет кешбэка по итогам месяца составляет 1 бонусный рубль. Также, дополнительно к основному кешбэку «Уралсиб Бонус», участники программы могут получить кэшбэк до 30% за покупки у партнеров, без ограничений по общей сумме бонусных рублей в месяц.

Более подробно ознакомиться с условиями «Уралсиб Бонус» можно на сайте банка. Свои вопросы по программе Вы можете также задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.

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