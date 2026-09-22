Уралсиб и Президентская академия помогут студентам строить карьеру

Банк и вуз объединили усилия для подготовки востребованных специалистов: их ждут практика и стажировки, а также знакомство с реальными задачами финансовой отрасли

Фото: Банк Уралсиб

Президентская академия и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования и карьерного развития студентов. Подписи под документом поставили проректор Академии Владимир Колодкин и старший вице-президент по операционной поддержке бизнеса Банка Уралсиб Наталия Степнова. Церемония прошла в рамках торжеств по случаю Дня Академии.

Партнерство нацелено на практическую подготовку будущих специалистов. Стороны будут вместе проводить образовательные и карьерные мероприятия, а также развивать программы и продукты - как офлайн, так и в дистанционном формате.

Сотрудничество с Президентской академией позволит нам эффективно сочетать академические знания и практическую экспертизу Банка. Для нас важно помогать молодым специалистам уже во время обучения знакомиться с реальными задачами финансовой отрасли, получать профессиональный опыт и находить свое направление развития. Мы заинтересованы в том, чтобы создавать для студентов такие возможности и вместе с Академией готовить востребованных специалистов,

– подчеркнула Наталия Степнова.

Эксперты Уралсиба, в свою очередь, смогут подключиться к разработке и запуску учебных проектов Академии. Среди возможных форматов — мастер-классы, семинары, конференции и круглые столы, отраслевые и федеральные мероприятия, а также совместные проекты. Все это поможет студентам лучше понять, какие требования сегодня предъявляет финансовый рынок. Партнерство расширит карьерные возможности студентов и позволит им развить профессиональные навыки во время практик и стажировок.

Качество подготовки кадров определяется не только объемом знаний, полученных в аудитории. Важно, насколько выпускник умеет применять эти знания на практике, принимать ответственные решения и быстро включаться в реальные процессы организации. Для этого работодатель должен быть полноценным участником образовательного процесса. Партнерство с Банком «Уралсиб» позволит объединить фундаментальную подготовку Академии с экспертизой одного из ведущих участников финансового рынка, расширить возможности для практики и стажировок, вовлечь специалистов банка в работу со студентами. Именно так формируются востребованные профессионалы, способные развиваться вместе с отраслью и вносить вклад в укрепление кадрового потенциала страны,

– отметил проректор Президентской академии Владимир Колодкин.

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