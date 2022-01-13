Управляющим компаниям велели срочно очистить кровли домов от снега

Из-за повышения температуры воздуха мэрия Петрозаводска напомнила управляющим компаниям и ТСЖ о необходимости срочно организовать работы по уборке снега и сосулек с кровель и крыш многоквартирных домов.

Помимо этого, в администрации города посоветовали управляющим компаниям вовремя убирать снег на придомовых территориях.

Управляющим организациям также напомнили о строгом соблюдении техники безопасности при очистке кровель, в том числе об ограждении зоны производства работ, надежном закрытии выходов на кровли, входов в подвальные и чердачные помещения. Фото pixabay.com/Couleur