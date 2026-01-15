Упавший с крыши снег убил мужчину в российском регионе

Снежная масса накрыла 60-летнего мужчину на улице Советская в Петропавловске-Камчатском 15 января, когда он откапывал машину. Мужчина погиб. Об этом в соцсети сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев. На месте трагедии работали спасатели. Следователи возбудили уголовное дело.

Лебедев попросил местных жителей проявить осторожность, не ходить под нависшим снегом, не подходить к скатным крышам в зоне возможного схода снега.

«Вероятно, что прямо сейчас все крыши не очистить, но управляющие организации должны, как минимум огородить опасный периметр», - добавил он.

Ранее в этот день в городе включали сирену и предупреждали об угрозе схода лавин. Лебедев также предупреждал людей о риске схода снега со скатных крыш.

Ранее мы писали, что в центре Петропавловска-Камчатского днем 13 января сошла лавина. Люди не пострадали, но большая снежная масса сломала деревья и сошла на дорогу, перекрыв движение транспорта. Для расчистки проезжей части к месту происшествия выехала спецтехника.