Умер заслуженный артист Карелии

22 сентября скоропостижно скончался заслуженный работник культуры Карелии Александр Фролов. В ансамбле «Кантеле» он официально проработал 20 лет, хотя сотрудничество с талантливым мастером началось задолго до этого.

Мастер реставрировал, совершенствовал, создавал традиционные инструменты, разрабатывал современные образцы. Александр Фролов создал огромное число хроматических кантеле и бессчетное количество диатонических кантеле, рассказала в национальном ансамбле.

Коллектив «Кантеле» выразил соболезнования родным и близким мастера.