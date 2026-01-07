В Александро-Невском соборе прошло рождественское богослужение

В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества митрополит Петрозаводский и Карельский Константин совершил рождественское богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе Петрозаводска. У входа в собор молящихся встречал рождественский вертеп, напоминающий о великой тайне Боговоплощения.

Храм был полон верующих. За Литургией было оглашено Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое зачитал настоятель собора протоиерей Иоанн Тереняк. Также прозвучало и Рождественское послание митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, обращенное к пастырям, диаконам, монашествующим и всей богоспасаемой пастве епархии, его огласил клирик собора иерей Евгений Барышев. По окончании Литургии Владыка Константин поздравил священнослужителей и паству с праздником.

Сегодня в 18:00 митрополит Константин совершит Великую рождественскую вечерню в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска.

Ранне мы рассказывали о награде митрополита Константина нашему коллеге - оператору Евгению Евдокимову.