Умер певец Ярослав Евдокимов

Умер российский и белорусский певец Ярослав Евдокимов. Об этом говорится в сообщении на его странице в соцсети.

«Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера! Спасибо вам дорогие зрители, слушатели за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддержали Ярослава, давали силу и веру, что спето много красивых песен, и жизнь прожита не зря!», - сказано в сообщении.

Ярослав Евдокимов был заслуженным артистом России. Ему было 78 лет. В последнее время певец тяжело болел. Среди песен исполнителя - хиты «Фантазер», «За Дунаем», «Калины куст» и «Майский вальс».

Напомним, в апреле 2023 года в Петрозаводске отменили концерт Ярослава Евдокимова, который должен был пройти в ДК «Машиностроитель». Как объяснили тогда организаторы, поводом для отмены выступления стали многочисленные обращения жителей Карелии, которые указывали на негативные высказывания Евдокимова о России и в частности СВО.