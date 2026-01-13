Убиравшие снег работники были насмерть сбиты поездом в Подмосковье

В Московской области два человека были насмерть сбиты поездом во время уборки снега. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

По данным источника, трагедия случилась в городском округе Шатура 12 января. Электропоезд, следовавший по маршруту Москва-Черусти, сбил двух работников, чистивших снег. В результате пострадавшие получили не совместимые с жизнью травмы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства трагедии.

