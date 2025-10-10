Троллейбус №8 вновь будет работать по выходным

Троллейбус №8 в Петрозаводске снова начнет курсировать в выходные дни. Об этом сообщили в МУП «Городской транспорт».

Отмечается, что изменения вступят в силу с 11 октября. По субботам «восьмерка» будет начинать работу в 7:35 утра и заканчивать около полуночи. В воскресенье первые рейсы будут отправляться в 8:25, а последние - также ближе к полуночи.

Ранее сообщалось о том, что троллейбусы пустят по новому Лобановскому мосту в Петрозаводске.