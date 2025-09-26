Троллейбусы пустят по новому Лобановскому мосту в Петрозаводске

В Петрозаводске идет подготовка к запуску троллейбусов по новому Лобановскому мосту. Об этом рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова.

Как отметила градоначальница, сегодня специалисты монтируют контактную сеть для троллейбусов на улице Мерецкова.

Напомним, Лобановский мост обещают открыть уже в октябре. Ранее городские власти неоднократно озвучивали планы восстановить движение троллейбусов через эту переправу.

Ранее стало известно, что в Петрозаводске идет набор кондукторов троллейбусов. Кандидатам обещают неплохую зарплату.