Троих пьяных водителей задержали за несколько часов в Костомукше

За прошедшую ночь и утро в Костомукше инспекторы ГИБДД отстранили от управления троих нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в 23 часа была задержана женщина - водитель автомобиля «Дэу Матиз». Она была пьяна, при этом не имела водительских прав.

В половине четвертого утра инспекторы остановили пьяного 29-летнего водителя питбайка. Прав у него тоже не было. А в 9 утра за рулем в состоянии опьянения попался 37-летний водитель «Ниссана».

Судьбу автолюбителей решит суд. Им грозит штраф в 30 тысяч рублей или арест сроком на 15 суток.