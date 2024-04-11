Трихолог рассказал, как правильно мыть голову

Голову нужно мыть не более двух минут. Этого вполне достаточно, чтобы волосы стали чистыми. рассказала NEWS.ru трихолог Татьяна Егорова.

Она уточнила, что если после смывания шампуня вода темная грязная, голову надо помыть еще раз.

Врач также дала несколько советов, какой шампунь выбрать.

- Про сульфатные и безсульфатные шампуни идут споры. Сульфаты допустимы в небольших количествах. Если кожа головы чувствительна или есть какое-то заболевание, стоит покупать шампунь в аптеке по своей проблеме,

- объяснила трихолог.

Врач обратила внимание еще на одно правило мытья головы. Массировать кожу нужно подушечками пальцев, а не ногтями, так как во втором случае можно нанести себе царапины. // фото: freepik.com