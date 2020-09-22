Три медведя плавают в Белом море под Кемью

О медведях, плавающих по просторам северных морей сообщил городской паблик Подслушано l Кемь

«В Кузовах три медведя плавают по островам. 14 сентября медведи переплывали на Вороньи. 15 сентября три медведя были на острове Олёшин»,

– пишет автор поста.

В комментариях местные жители пишут, что медведи на островах Кузова – привычная деталь пейзажа. Приходилось их видеть и в прошлые годы.

Высказывается мнение, что на архипелаг семейство бурых хозяев леса гонит голод и любовь к ягодам.

Сила и смелость зверей не могут не восхищать. Как хорошо видно на карте, от материка до Кузовов – 10 километров. И даже учитывая то, что плыли косолапые с острова на остров – плечо получается довольно большое. И это – по Белому морю.

Так что морские котики – прошлый век. Наступает время морских мишек!