Три человека пострадали в результате ДТП на трассе А-121 в Карелии

В Сортавальском районе Карелии, на 270-м километре автодороги А-121 «Сортавала» произошло столкновение двух автомобилей, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

Вчера в 14:05 водитель микроавтобуса Hyundai Grand Starex не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Fusion.

В результате аварии пострадали 62-летний водитель автомобиля «Форд» и его 18-летняя пассажирка. Сообщается, что травмирована и 36-летняя пассажирка микроавтобуса. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

К месту происшествия выезжали четверо пожарных-спасателей из Сортавалы.

Фото из группы «Госавтоинспекция Карелии»