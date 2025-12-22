Три человека отравились блюдом из доставки в российском городе

Два взрослых и один подросток отравились пастой карбонара, заказанной из службы доставки в подмосковных Люберцах. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на свой источник.

По информации издания, несовершеннолетнему пострадавшему 15 лет. Врачи подтвердили у всех троих симптомы острого гастроэнтерита после употребления блюда.

