22 декабря 2025, 17:26
Три человека отравились блюдом из доставки в российском городе
В Люберцах три человека отравились пастой карбонара
Фото иллюстративное: shopify.com
Два взрослых и один подросток отравились пастой карбонара, заказанной из службы доставки в подмосковных Люберцах. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на свой источник.
По информации издания, несовершеннолетнему пострадавшему 15 лет. Врачи подтвердили у всех троих симптомы острого гастроэнтерита после употребления блюда.
