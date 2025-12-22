22 декабря 2025, 17:26
Россия

Три человека отравились блюдом из доставки в российском городе

В Люберцах три человека отравились пастой карбонара
Фото иллюстративное: shopify.com

Два взрослых и один подросток отравились пастой карбонара, заказанной из службы доставки в подмосковных Люберцах. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на свой источник.

По информации издания,  несовершеннолетнему пострадавшему 15 лет. Врачи подтвердили у всех троих симптомы острого гастроэнтерита после употребления блюда.

