Требования к содержанию домашних животных хотят ужесточить в Карелии

Минсельхоз Карелии планирует ужесточить требования к содержанию домашних животных. Постановление вступит в силу в декабре.

Согласно документу, запрещено содержать домашних животных в помещениях многоквартирного дома (общежития), не являющихся частью квартиры, а также в местах общего пользования: на балконах, лоджиях, в подъездах, подвалах, чердаках.

Выгул домашнего животного на территории населенного пункта без сопровождения владельца не допускается (кроме оставленных владельцами животных на привязи на период не более трех часов). Кошки и собаки на самовыгуле будут подлежать отлову.

Посещение с домашними животными магазинов, организаций общественного питания, медицинских, образовательных и культурных организаций не допускается.

Запрещен выгул собак без поводка, длина которого позволяет контролировать поведение животного (за исключением выгула собак на специальных площадках, либо других мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных).

Запрещен выгул собак сопровождающими лицами, находящимся в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения. Детям до 14 лет нельзя будет выгуливать крупных собак (высотой в холке от 60 см), а также животных, включенных в перечень потенциально опасных собак.

Нарушители этих дополнительных требований могут понести административную ответственность. // фото «Петрозаводск говорит»