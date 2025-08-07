Торговый павильон загорелся на юге Карелии

Минувшей ночью в Лахденпохье произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 00:47. Горел торговый павильон на улице Ленина. На место выехали четверо специалистов.

В результате ЧП были повреждены стены и потолок строения. Павильон удалось спасти. Причина происшествия выясняется. © «Петрозаводск говорит»