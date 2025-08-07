07 августа 2025, 09:36
Торговый павильон загорелся на юге Карелии
Пожар вспыхнул ночью в Лахденпохье
Фото: unsplash / Raquel Raclette
Минувшей ночью в Лахденпохье произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.
По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 00:47. Горел торговый павильон на улице Ленина. На место выехали четверо специалистов.
В результате ЧП были повреждены стены и потолок строения. Павильон удалось спасти. Причина происшествия выясняется. © «Петрозаводск говорит»