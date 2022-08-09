Теплая ясная погода ожидается в среду в Карелии

Завтра, 10 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +10,+12°С, днем +22, +24°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +7, +12°С, местами до +4°С, днем +19,+24°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +21, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +21, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +21, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com