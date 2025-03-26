Теплая ясная погода ожидается в четверг в Карелии

Завтра, 27 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -2, -4°С, днем +6, +8°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем на севере местами порывистый. Температура воздуха ночью -1, -6°С, местами по северным районам до -12°С, днем +4, +9°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -6, днем +5, малооблачно, небольшой дождь.

В Сегеже ночью -7, днем +5, ясно.

В Сортавале ночью -8, днем +6, ясно.

Ожидается слабая геомагнитная буря.