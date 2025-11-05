Температурный рекорд перекрыт в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске был побит температурный рекорд. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

По данным источника, воздух в карельской столице утром прогрелся до +9,8 градуса. Такой погоды 5 ноября в городе не было никогда. Предыдщее достижение - +9,7 градуса - было установлено в 1957 году.

