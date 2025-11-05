Движение по мосту ограничат в Петрозаводске

В Петрозаводске по ночам будут ограничивать движение транспортных средств по наплавному мосту через Логмозерский пролив. Неудобства коснутся жителей Соломенного и Заозерья. При этом городские власти предупредили, что проехать по переправе все-таки можно будет.

На мосту в Соломенном будут вести сезонные ремонтные работы. В ночное время будет ограничено движение транспорта с 22:00 до 06:00. Проезд будут обеспечивать каждые 45 минут, заверили в администрации карельской столицы.

Ограничения начнут действовать уже этой ночью – с 22:00 5 ноября до 06:00 6 ноября. Ремонтные работы будут проводить ночами до конца ноября.