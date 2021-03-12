Тело девочки обнаружили в затопленном погребе в Волгоградской области

Следователи Волгоградской области организовали проверку по факту гибели тринадцатилетней девочки. По сообщению ведомства, родители погибшего ребенка занимаются разведением крупного рогатого скота в поселке Котлубань. Днем 11 марта они уехали в Волгоград за покупками. Дома остались 18-летний сын и дочь.

Когда девочка пришла из школы, старший ребенок пошел ухаживать за животными, а девочка вышла во двор на прогулку. Через какое-то время брат решил попросить сестру о помощи, но заметил, что ее нигде нет. Поиски сестры ни к чему не привели.

Пропавшую дочь нашли вернувшиеся из города родители. В одной из хозпостроек со спуском в подземное хранилище, затопленное грунтовыми и талыми водами, мать заметила, что доски, которые закрывали вход в подвал, были отодвинуты. Заглянув вниз, она увидела девочку. По информации следователей, родители достали ребенка, но девочка была мертва. Причину смерти ребенка установят по результатам судебно-медицинской экспертизы. (фото bel.ru)