Двух предпринимателей осудили за взятки в Карелии

В Лоухском районе двух предпринимателей признали виновными в даче взятки. Криминальная история произошла в период с 2015 по 2017 год.

Один из мужчин передал лично и через посредника должностному лицу из управления автомобильных дорог Карелии не менее 575 тысяч рублей, сообщили в Следкоме. За это официальное лицо должно было подписать документы о якобы надлежащем выполнении работ коммерческой организацией. Речь шла о госконтракте по содержанию автомобильных дорог в Калевальском и Лоухском районах. Также официальное лицо не должно было принимать меры по выявлению недостатков и требовать их устранения.

В зависимости от роли каждого предприниматели признаны виновными. Одному из них назначено наказание в виде 11 лет в исправительной колонии строгого режима и штрафу 1 миллион 150 тысяч рублей. Второму назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно и штрафу 100 тысяч рублей. (фото avtovzglyad.ru)