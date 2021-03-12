12 марта 2021, 14:51
Двое молодых людей в Петрозаводске подозреваются в краже
Полиция карельской столицы просит горожан оказать содействие в розыске мужчин
Полиция Петрозаводска объявила в розыск двух молодых людей, попавших в объектив видеокамеры в одном из торговых центров карельской столицы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По версии следствия, эти мужчины могут быть причастны к краже, совершенной в ТЦ.
Всех, кто узнал этих людей и что-либо может сообщить об их местонахождении, просят звонить по телефону +7921-018-09-05. Конфиденциальность гарантируется.