Двое молодых людей в Петрозаводске подозреваются в краже

Полиция Петрозаводска объявила в розыск двух молодых людей, попавших в объектив видеокамеры в одном из торговых центров карельской столицы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По версии следствия, эти мужчины могут быть причастны к краже, совершенной в ТЦ.

Всех, кто узнал этих людей и что-либо может сообщить об их местонахождении, просят звонить по телефону +7921-018-09-05. Конфиденциальность гарантируется.