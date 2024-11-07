07 ноября 2024, 17:03
Тела троих мужчин нашли в гараже в Ленобласти
В Ленинградской области устанавливаются обстоятельства гибели людей в гараже
В Ленинградской области трое мужчин умерли в гараже. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Страшная находка была сделана днем 7 ноября в поселке Щеглово. Тела троих мужчин были обнаружены в автомобиле, который стоял в гараже. Следов насильственной смерти не зафиксировано. По предварительной версии, все трое умерли от отравления угарным газом.
На месте ЧП работают сотрудники СК и полиции. По факту случившегося организована доследственная проверка. // Фото: СК