Тела троих мужчин нашли в гараже в Ленобласти

В Ленинградской области трое мужчин умерли в гараже. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Страшная находка была сделана днем 7 ноября в поселке Щеглово. Тела троих мужчин были обнаружены в автомобиле, который стоял в гараже. Следов насильственной смерти не зафиксировано. По предварительной версии, все трое умерли от отравления угарным газом.

На месте ЧП работают сотрудники СК и полиции. По факту случившегося организована доследственная проверка. // Фото: СК