Такие инвестиции в сельское хозяйство Карелии позволят вырастить дыни

В 2005 году сельские хозяйства Карелии собрали на тысячу тонн больше картофеля, чем в предыдущем году. В целом посевная и уборочная компании прошли неплохо – рассказал министр сельского хозяйства, которым 20 лет назад был Владимир Собинский. Он считал это результатом продуманной работы своего ведомства.

Но только хорошими итогами работы он не ограничился. С журналистами также поделился и проблемами, которые часто возникали из-за того, что сельскому хозяйству уделялось недостаточно внимания. Тут министр привел сравнение с соседями – финскими аграриями. В том году в Финляндии вложили в каждый гектар земли 1300 евро дотаций: «И у них никогда не возникает вопроса о том, а надо ли давать дотацию сельскому хозяйству или не надо – что характерно для нашего общества. У нас постоянно поднимают вопрос – нужно селу помогать или нет».

И все же Собинский отметил, что и у нас тоже стали больше вкладывать денег в сельское хозяйство. Пришла пора пожинать первые плоды. Если в 2004 году износ техники был 90%, то теперь республиканское правительство начало субсидировать около трети всех затрат хозяйств на эти цели. Приобрели в 2004 году техники на 9 миллионов рублей. Такое произошло впервые за 15 лет. А на 1 сентября 2005 года было приобретено техники уже на 40 миллионов рублей. И ожидались дальнейшие закупки. В общей сложности на 80 миллионов.

Таким образом, власти республики в ближайшее время надеялись обновить технопарк сельхозпредприятий до 80%. И тем самым повысить эффективность нашего сельского хозяйства в целом.

9 ноября 180 петрозаводчан должны были отправиться служить Отечеству. Перед этим серьезным шагом они выслушали наставления тех, кто уже отдал долг Родине. Военкомат Петрозаводска организовал для будущих защитников День призывника.

На торжественное собрание в ДТДиЮ кто-то пришел с мамой, а кто-то – с девушкой. Расставаться с любимыми приходилось на полтора года. В то время две тысячи молодых петрозаводчан служили в разных военных округах страны. И, по заверениям командиров, пользовались там уважением. Об этом сказал со сцены мэр Петрозаводска Виктор Масляков: «Когда мы связываемся с командирами воинских частей, они говорят, что ребята из Карелии, Петрозаводска – это дисциплинированные воины, в будущем – офицеры, которые хорошо владеют всем. И компьютером, и техникой».

Родителям солдат-срочников была объявлена особая благодарность. За то, что воспитали настоящих мужчин и патриотов. Отцы-командиры особо подчеркивали, что армия в те годы не только заставляла, но и обучала. Многие юноши получали там гражданские специальности. Вручали на торжестве и награды – за мужество, проявленное при уничтожении бандформирований в горячей точке, Игорь Громов был награжден Медалью Жукова. А чтобы не скучно было слушать наказы и наставления старших, для рекрутов выступали самодеятельные коллективы – когда еще придется посмотреть концерт! Ходить строем и чеканить шаг будущих солдат учили юные танцоры из ансамбля «Созвездие».

Петрозаводскому клубу собаководства «Бест» исполнилось тогда два года. В те годы в нем состояли более двухсот членов. Леонид Харчиков привел своего бульмастифа в клуб не так давно. Его неуклюжему с виду псу с неласковой кличкой Цербер тогда было 8 месяцев. Но собака уже многому там научилась. Хотя стеснялась демонстрировать навыки перед камерой. Но лапу все же подал.

Цербер съедал 18 килограммов сухого корма в месяц. Несмотря на большой размер, это был неагрессивный послушный пес, который любил детей. По словам хозяина – во многом это было благодаря тренировках в клубе. «У меня соседи – мама и сын. И они говорят, что собаку не слышат даже. Молчаливый, не гавкает», - поделился Леонид Харчиков. Тренировки в клубе проходили каждый день. А занятия в группах – по выходным. Тогда на площадке собирались по 8-10 собак. Как пояснили инструкторы, каждый урок – это прежде всего тренировка для хозяина, а не для его питомца. «Здесь идет воспитание самого владельца в первую очередь, а через него – воспитание собаки. И, как правило, после прохождения курсов редко возникают конфликтные ситуации в городе», - рассказывал Леонид Налетов, председатель клуба «Бест».

Несмотря на многообразие собак, которые тренировались в клубе, у инструкторов были и любимые породы. Михаил Вершинин тренировал собак уже более десяти лет. Начинал еще в армии. По-настоящему универсальной собакой он считал немецкую овчарку: «Это собака и для семьи, и для работы, и для службы». Были в клубе и собаки далеко не голубых кровей. Например, черный беспородный щенок случайно забрел на территорию. Его называли Доня, или, как шутили в клубе, просто «Эй, ты!» Добродушного и смышленого щенка члены клуба были готовы с радостью отдать в хорошие руки. И обещали помочь в его воспитании.

Благодаря этому сюжету о Доне узнали добрые люди и взяли щенка в семью, о чем тоже был впоследствии снят репортаж.

Таким было 6 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.