Племенные хозяйства Карелии получили шанс на модернизацию

В Олонецком районе ровно 20 лет назад состоялось совещание с руководителями племенных хозяйств республики. Главным вопросом обсуждения стало техническое переоснащение наших предприятий. Накануне вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) главы отрасли в Карелии были озабочены тем, чтобы наша продукция могла конкурировать на мировом рынке.

Племенное хозяйство «Ильинское» - старейшее в отрасли. К сожалению, как и многие предприятия в республике, тогда оно испытывало большие трудности в плане технического оснащения. Там пользовались устаревшими технологиями содержания и кормления скота, а также производства молока. В этом Карелия отставала не только от мировых держав, но и от ближайших соседей.

«Общаясь с коллегами из Ленинградской и Вологодской области, мы чувствуем, как мы далеко отстали от них. В смысле применения новой техники и новых технологий. Продукция, которую мы производим, затратна, имеет большую себестоимость, и является неконкурентоспособной с молоком, которое производят в Вологде или Ленобласти»,

- признал Николай Пителин, директор племенного хозяйства «Ильинское».

Если не начать перевооружение сейчас, карельских молокопроизводителей вытеснят с рынка, решили на совещании. И договорились начать сотрудничество с компанией DeLaval – мировым лидером в производстве оборудования для животноводства.

«Технологии, которые сегодня используются в сельском хозяйстве, это технологии прошлого века, - заявил Владимир Собинский, который тогда был министром сельского хозяйства РК. – Мы должны все сделать для того, чтобы к нам пришли новые технологии. Вступление в ВТО России неизбежно. Мы должны к этому готовиться загодя, чтобы быть способными обеспечить свой народ продуктами питания».

Технологии DeLaval уже начали приходить в Агрокомплекс имени Зайцева. А после совещания в Олонецком районе еще три предприятия задумались о приобретении оборудования этой марки. Но необходимость финансовых вложений осталось объяснить правительству и депутатам, без которых было не обойтись в вопросах выделения дополнительных средств.

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После выборов 2004 года в соседней с нашей стране Украине произошли первые столкновения правоохранительных органов с активистами оппозиции. В Чернигове милиция применила слезоточивый газ против сторонников Виктора Ющенко, которые пикетировали городскую мэрию. По словам очевидцев, были слышны выстрелы. Нескольких участников пришлось госпитализировать. Украинские политики не исключали того, что если Виктор Янукович и Виктор Ющенко не смогут договориться, в стране может начаться гражданская война.

В те дни из Киева вернулась петрозаводчанка Галина Варшеева, которая работала на выборах Президента Украины в качестве независимого наблюдателя. Галина работала на выборах с 1995 года, она была работником Избиркома. В Киев она поехала в качестве независимого наблюдателя от Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос» (ныне признана иностранным агентом). Галина ездила по участкам Хмельницкой области, это юго-запад Украины, где большинство людей проголосовало за Ющенко. Как показалось наблюдателям, люди там были заранее приготовлены к последовавшим после оглашения результатов выборов скандалам. Выходить на митинги, бросать рабочие места им предлагалось еще до подсчета голосов, по мнению Галины Варшеевой: «Вообще, настроение очень «интересное».

Когда мы разговаривали еще до выборов в гостинице с местными работниками, то есть избирателями, они сразу сказали: если Ющенко не победит, тогда будет революция. То есть было такое ощущение, что народ уже настраивали. Я видела счастливых студентов, которые на улице с оранжевыми ленточками радовались – мол, завтра тоже в школу не пойдем!»

Явка тогда на участках была высокая. Нарушения, если Галина и заметила, то весьма незначительные, возникшие только из-за невежества граждан. Зато во время подсчета голосов ситуация накалилась до предела, когда началась борьба за недействительные бюллетени. Тут-то и выяснилось, что Галина знала украинский закон о выборах лучше, чем многие жители Украины. Приходилось призывать их к порядку: «Когда подсчет голосов, началось натуральное противостояние. Наблюдатель не имеет права физически мешать работе комиссии, а это было на самом деле. Это когда вокруг стола, где идет подсчет, все стоят настолько плотно (наблюдатели вместе с членами избиркома). И брать бюллетень имеет право только член комиссии. А она стоит так, ее плотно сжимают, что она его даже в руки взять не может. И тут же тянутся ручонки заинтересованного наблюдателя».

По мнению Галины, которая подчеркнула, что не является сторонницей ни одного из кандидатов, действия Ющенко ведут к хаосу. По ее мнению, добиваться справедливости нужно законными методами, отстаивая свою позицию в суде. И заранее продумывать свою позицию на случай проигрыша.

В рамках программы «Электронный Петрозаводск» в библиотеках столицы Карелии появились компьютеры с бесплатным доступом в интернет. Планировалось открыть пять таких центров. Одной из задач было обеспечить интерактивное общение граждан с руководством города и республики. А также помочь библиотекам с электронными книгами.

Тогда петрозаводские библиотеки не дотягивали до современного уровня. Если для подписки на периодические издания из городского бюджета ежегодно выделялось 400 тысяч рублей, то на приобретение новых книг денег библиотекам не выделялось совсем. И вот тут на помощь библиотекам должен был прийти интернет, где уже давно можно было прочитать практически любую книгу. Правда, по статистике только 25% населения Петрозаводска 20 лет назад имело доступ во всемирную компьютерную сеть.

«Поэтому в этом проекте мы и решили открыть несколько точек для граждан, чтобы люди могли получать эти услуги бесплатно», - сказала Елена Осолоткина, начальник отдела информатизации администрации Петрозаводска.

Приходить в интернет-центры при городских библиотеках смогли все, не глядя на возраст. Библиотекари помогали найти информацию, интересующую юных читателей. А для людей старшего поколения была введена новая услуга. На обновленном сайте администрации Петрозаводска обещали разместить всю информацию, за которой раньше нужно было приходить непосредственно в мэрию – и нормативную базу, и данные о предприятиях города. И вся библиотечная картотека станет храниться в компьютере, обещали сотрудники. На заставке одного из них веселый корреспондент Ефим Овчинников написал: Смотрите «Нику Плюс»! Интересно, долго ли она там висела.

Таким было 30 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.