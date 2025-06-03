У призывников Карелии альтернативная служба оказалась не популярна

На сборном пункте военного комиссариата Карелии ровно 20 лет назад проходило заседание призывной комиссии. Работники военкомата обсудили, как идет призыв, и рассмотрели заявления граждан о несогласиях с решениями районных призывных комиссий.

Александр Николин был одним из тех, кто поспорил с комиссией. Он получил повестку в военкомат во время сдачи выпускных экзаменов в Музыкальном училище. Надеялся, что по состоянию здоровья в армию его не заберут. Однако комиссия постановила: годен. Пришлось писать заявление о своем несогласии. К радости Александра, после повторного обследования в армию его постановили не брать.

«Вы признаны ограниченно годным к военной службе. Получите документ в установленном порядке», - сообщил ему военный комиссар РК Игорь Коснов. «Первые чувства? Сейчас нужно два экзамена пойти сдать. Получить диплом. И поступать дальше в высшее учебное заведение», - сказал журналисту Александр, выдохнув после заседания призывной комиссии.

За время весеннего призыва 2005 года в Вооруженные силы России из Карелии необходимо было призвать 1100 человек. Медкомиссию уже прошли много призывников, негодными были призваны 60 из них. Цифры немногим отличались от данных предыдущего года. Единственное отличие, по словам военных – в 2005 году увеличилось число уклонистов. По повесткам в военкомат не явились 80 человек. Завели 9 уголовных дел. Но это, как считали военные, не помешает призыву. «Отправку граждан мы должны завершить 24 июня», - отчитался Андрей Артемьев, заместитель военкома РК. На заседании отметили, что среди призывников по-прежнему непопулярна альтернативная служба в армии. В Карелии тогда ее выбрали всего шесть человек. Большинство призывников шло служить с желанием, подчеркнул Артемьев.

Во время весеннего призыва сложности с прохождением комиссии были в Пудоже, Кеми, в городах Лахденпохья и Сортавала. По предложению Главы РК Сергея Катанандова, решать эти проблемы правительство будет вместе с военкоматами и медучреждениями районов.

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Подготовку ко Дню города обсудили на планерке в мэрии Петрозаводска. Дарить горожанам подарки на День города давно стало доброй традицией. В 2005 году жители Перевалки получат новый троллейбусный маршрут, заверил мэр, которым в те годы был Виктор Масляков. Маршрут должен был связать микрорайон с центром Петрозаводска: «Троллейбус, который мы запустим на улице Чапаева, даст возможность более комфортно жить микрорайону».

Подарки готовили отдельные предприниматели и целые организации, а вот руководителей Управляющих компаний градоначальник призвал ко Дню города навести порядок во дворах. Нужно было скашивать траву, поддерживать чистоту на мусорных площадках, чтобы не пропадал труд дворников. Виктор Масляков обещал вновь начать объезды города, чтобы контролировать эту работу.

На площади Кирова в тот день в 2005 году было очень шумно, хотя День города был еще далеко. Петрозаводские байкеры открыли летний сезон. Самым старшим байкером в городе был тогда Александр. Его так и называли – «Старый». Мотоциклами он заболел в 2000 году, три зимы почти безвылазно просидел в гараже – собирал свой первый чопер.

«Я сам работаю так – практически весь день за компьютером сижу, - объяснил Александр. – И когда я вечером прихожу и начинаю заниматься железяками, меняю род деятельности, то это отвлекает. Я так отдыхаю. А еще когда своими руками что-то сделаешь, и оно отлично работает, да еще кому-то нравится, то вдвойне приятно». Конечно, приятно, когда на тебя обращают внимание. Но главная радость байкера – чувство свободы: «На машине вы едете 200 километров в час – никакого адреналина. А на этом 60 – и адреналин хлещет!»

Адреналин ловили и девушки. В Петрозаводске только одна представительница прекрасной половины человечества управляла мотоциклом, остальные пока ездили «вторым номером». Или «греют спину» - как говорят байкеры. Настя рассказала, что за рулем ее муж. И когда она впервые прокатилась, то сразу поняла: «О, это мне нравится! Экстрим! И когда пробки на дорогах, очень удобно. Все стоят, ждут. А ты можешь быстро объехать».

В Петрозаводске было немного байкеров, от силы человек сорок. Дорогие машины были не каждому по карману. И хотя отечественным машинам до «Кавасаки» было далеко, гонялись на тех и других вместе. Байкеры – народ дружный. И первое правило кодекса – всегда помогать друг другу. Но пошуметь от души городские власти не позволяли. Пять лет петрозаводский мотоклуб существовал на улице. Хотя запросы байкеров были скромные, им просто нужно было помещение. Все остальное они были готовы сделать сами. И научить молодежь работам с техникой.

«Я считаю, пусть лучше они шумят, чем они будут сидеть в подъездах, колоться, пить водку, воровать. Пусть лучше техникой занимаются», - сказал президент мотоклуба Олег Белов.

Официально открыть сезон Инспекция по безопасности дорожного движения не позволила. Сделав круг почета по площади Кирова, байкеры погнали в Пески.

Таким было 2 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.